Quest’oggi allenamento congiunto a Castel Volturno: quale sarà l’avversaria del Napoli

Quest’oggi, al centro sportivo di Castel Volturno, ci sarà un’amichevole congiunta: occasione per molti azzurri di mettersi in mostra.
Manca poco più di una settimana al ritorno in campo del Napoli che, al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali, affronterà il Torino. Appuntamento che gli azzurri hanno già messo nel mirino e che stanno preparando a Castel Volturno, in attesa dei vari calciatori impegnati in giro per il mondo per le proprie rappresentative.
Arrivano novità sul lavoro che si sta effettuando in queste ore, in casa Napoli: in particolare, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svela che quest’oggi ci sarà una seduta di amichevole congiunta contro l’Avellino. Un test importante per molti azzurri che vogliono mettersi in mostra agli occhi di Antonio Conte.
News SSC Napoli, allenamento congiunto con l’Avellino: i dettagli
A Castel Volturno, in queste ore andrà in scena l’allenamento congiunto contro l’Avellino, che chiuderà la prima delle due settimane di lavoro che precedono la prossima sfida di campionato contro il Torino.
Di seguito, quanto scritto da La Gazzetta dello Sport a tal riguardo:
“Prima di congedarsi, in un weekend che dovrebbe essere concesso di libertà, il Napoli di Antonio Conte fa una doppia seduta, inclusa una amichevole che, secondo il linguaggio corrente si definisce allenamento congiunto: allenamento a porte chiuse (ovviamente) con l’Avellino, con cui è stata condivisa anche l’ultima sosta in una amichevole che fini 5-3. Un derby tra cugini aiuta a riavvicinarsi al campionato”.