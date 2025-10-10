Colpo di scena in Nazionale, riguarda un giocatore del Napoli: le ultime

In queste ore, gli occhi del Napoli e dei suoi tifosi sono puntati sui calciatori impegnati con le rispettive Nazionali in questa seconda sosta di stagione.

Da qui alla prossima sfida nel campionato di Serie A del Napoli, ossia quella contro il Torino, manca ancora poco più di una settimana. In questo weekend, infatti, non sono previsti impegni, in quanto la stagione è giunta alla seconda pausa per le Nazionali. Le attenzioni, oltre a quello che succede a Castel Volturno con quelli che sono rimasti alla base (clicca qui per tutti i dettagli), sono dunque per tutti gli azzurri impegnati in giro per il mondo con le proprie rappresentative. I due gol e l’assist di Rasmus Hojlund in Bielorussia – Danimarca fanno senz’altro piacere ai sostenitori di fede partenopea, che ora attendono di capire ciò che ne sarà del destino dell’Italia di Gennaro Gattuso.

Ed è proprio dal ritiro azzurro che arrivano novità in merito a uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione per la SSC Napoli, Leonardo Spinazzola. Non solo la chiamata in extremis, in seguito allo stop di Matteo Politano, ma anche la possibilità concreta di vedere in campo, dal primo minuto, l’esterno umbro contro l’Estonia, avversaria dell’Italia questa sera.

Italia, Spinazzola spera nella maglia da titolare: le ultime in vista dell’Estonia

Gennaro Gattuso potrebbe puntare su Leonardo Spinazzola, dal primo minuto, per la sfida tra la sua Italia e l’Estonia. Questo è quanto si evince dalle ultime novità battute dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Ieri è stato un pomeriggio di esperimenti, durante il quale Gattuso ha provato Leonardo Spinazzola a destra davanti a Di Lorenzo. Spinazzola, l’ultimo arrivato, convocato dopo più di due anni solo a causa dell’infortunio del compagno di club Politano, spera dunque di giocare subito”.

Aperto, dunque, il ballottaggio con Andrea Cambiaso, per una maglia da titolare sull’out di destra, davanti al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.