Caso Noa Lang, Borghi è stato chiaro: sentenza netta!

L’olandese è un personaggio misterioso all’interno dello spogliatoio azzurro: poco utilizzato fin qui da mister Conte e con uno scarso impatto

Noa Lang è arrivato con grandi aspettative nel corso dell’ultima finestra di mercato, dati anche i numeri positivi accumulati nelle esperienze precedenti da Club Brugge e PSV Eindhoven.

Tuttavia, l’impatto con la maglia del Napoli è da dimenticare fin qui: pochissimo minutaggio accumulato e scarsa considerazione da parte di mister Conte. Il suo impiego è un mistero: le cose cambieranno di qui in avanti?

Borghi “rimprovera” Conte: “Se hai Lang, devi inserirlo!”

Tra le opinioni diffusesi in merito, spicca quella di un giornalista con enorme esperienza e saggezza nel mondo calcistico come Stefano Borghi.

Il telecronista ha commentato la gestione di Noa Lang, sottolineando l’importanza nel coinvolgere l’intero organico in questo momento: date le numerose gare del Napoli, integrare ogni membro del gruppo risulta fondamentale, anche per evitare gli infortuni.

Le sue parole rilasciate ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, lanciano un chiaro messaggio: