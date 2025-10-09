Tegola Napoli, Lobotka é out: Conte ha deciso come cambierà la squadra

Il brutto infortunio di Lobotka complica i piani in casa Napoli, Antonio Conte, però, ha già scelto come sostituire il centrocampista: la probabile mossa.

La squadra campione d’Italia arriva alla sosta nel migliore dei modi: vittoria per 2-1 contro l’ostico Genoa di Patrick Vieira. Successo che vale la conferma del primo posto in classifica, a pari merito con la nuova Roma di Gasperini.

Contro il Grifone, però, sono arrivate anche notizie negative per gli azzurri: infortunio per Politano e Lobotka, che salteranno gli impegni con le proprie nazionali. Antonio Conte, spera di recuperare più giocatori possibili al rientro dalla sosta, ma nel mentre ha già deciso come sostituirà il centrocampista slovacco.

Napoli, Gilmour si scalda: l’idea di Conte

Più grave del previsto l’infortunio di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, è stato costretto a dare forfait alla sua nazionale, e rischia di rientrare solo dopo la prossima sosta di Novembre: mister Conte ha scelto il suo sostituto.

Al rientro dalla sosta, inizierà un vero e proprio mini ciclo di partite: sette gare in ventidue giorni per gli azzurri. Come riportato dal Corriere dello Sport, con Lobotka out, il mister salentino si affiderà a Billy Gilmour in regia.

Non cambierà, dunque, l’impostazione del Napoli. Gilmour, fin ora, ha accumulato 141 minuti tra campionato e Champions League, partendo dal 1′ nella vittoria contro il Pisa.

La mancanza di Lobotka si sentirà, ma Conte ha dimostrato già nella passata stagione di fidarsi del centrocampista scozzese. Il 18 Ottobre, contro il Torino, vedremo dunque Billy Gilmour in regia.

Dal punto di vista tattico, continua il quotidiano, Kevin De Bruyne aiuterà il regista in fase di costruzione, abbassandosi e aiutandolo nello smistare palloni e creare trame di gioco.

Con le tante partite in programma, quando Gilmour avrà bisogno di riprendere fiato, Conte potrebbe pensare anche al solo De Bruyne in mediana: vedremo se rimarrà una semplice suggestione o un’idea plausibile.