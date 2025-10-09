Infortunio Lobotka, c’è già la data del possibile rientro: quali partite salterà il “metronomo” del Napoli

Il Napoli è costretto a fare i conti con una situazione molto complessa: l’infortunio di Stanislav Lobotka. Di seguito le partite dove lo slovacco non sarà presente.

La vittoria contro il Genoa ha consegnato al Napoli e ad Antonio Conte la vetta della classifica. Il successo ottenuto al Maradona, però, non ha portato solo notizie positive. Infatti, durante l’arco dei novanta minuti ben due azzurri sono finiti ko. Il primo è stato Stanislav Lobotka e il secondo Matteo Politano, con le sensazioni che son sempre state negative. Non a caso, proprio il metronomo azzurro è costretto a fare i conti con un infortunio che non gli permetterà di scendere in campo nelle prossime settimane.

Lobotka out circa un mese: i tempi di recupero

La notizia era già nell’aria e nella giornata di ieri è stata confermata. Lesione distrattiva alla coscia: è questo il responso arrivato dagli esami a cui si è sottoposto Stanislav Lobotka dopo l’infortunio contro il Genoa. La negatività era chiara da giorni, ma adesso Antonio Conte ha toccato con mano l’assenza dello slovacco.

Lobotka, infatti, non sarà a disposizione per circa 3-4 settimane lasciando così un vuoto enorme nel centrocampo azzurro. Come riportato da “La Repubblica” la data del possibile rientro potrebbe essere il 9 novembre, giorno in cui è in programma la sfida tra Bologna e Napoli. Naturalmente, servirà cautela e quindi lo slovacco potrebbe saltare anche la trasferta al Dall’Ara.

A rubare l’attenzione, però, sono i match dove Lobotka non sarà a disposizione. Infatti, tra ottobre e novembre, il Napoli affronterà diverse partite importantissime come il big match contro l’Inter. A tal proposito, qualora i tempi di recupero dovessero essere confermati il mettono azzurro salterà: Torino, PSV, Inter, Lecce, Como, Eintracht e resterebbe in dubbio per il Bologna.