“Speriamo non accada”: l’infortunio di Lobotka pesa tantissimo per il Napoli

Il brutto infortunio di Lobotka complica i piani in casa Napoli: secondo un noto giornalista, Antonio Conte ora deve solo sperare che non accada una cosa in particolare

L’ultima vittoria in Serie A contro il Genoa ha consegnato al Napoli la vetta della classifica. Il successo ottenuto tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona per 2-1, però, non ha portato solo buone notizie. Durante i novanta minuti, infatti, Antonio Conte ha dovuto sostituire anzitempo due azzurri per problemi muscolari.

Il primo è stato Stanislav Lobotka, che ha chiesto il cambio al minuto 43′ dopo essersi accasciato al suolo a seguito di una fitta alla coscia. Il secondo, invece, è stato Matteo Politano, che al minuto 49′ ha ordinato il cambio al proprio allenatore. Al centrocampista slovacco è andata molto male: lesione all’adduttore che comporterà uno stop di circa un mese. Mister Conte, ora, deve solo sperare che non accada una cosa in particolare.

Napoli, senti il giornalista Fabbroni: “Lobotka assenza che pesa, speriamo non accada nulla a Gilmour”

Il Napoli alla ripresa dei giochi dovrà fare i conti con gli infortuni di Matteo Politano e Stanislav Lobotka, entrambi fermatisi in occasione del match con il Genoa. Lo slovacco, costretto a lasciare il ritiro con la propria nazionale, ha rimediato un’importante lesione muscolare, e non lo si rivedrà in azione almeno fino alla sosta di novembre. Al suo posto toccherà a Billy Gilmour.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni, che ha sollevato un tema molto interessante:

Lobotka? La sua assenza è pesante. Bisogna puntare tutto su Gilmour, che è l’unico vero alter ego dello slovacco. Bisogna sperare che non accada niente allo scozzese”

Lo scozzese adesso è impegnato con la propria Nazionale, poi tornerà alla base per giocare titolare per un mese senza sosta. Il Napoli, in quel ruolo, non ha grandi alternative, e dunque servirà sperare nella tenuta fisica di Gilmour, altrimenti potrebbero essere guai. Nel periodo di assenza di Lobotka, infatti, il Napoli se la dovrà vedere contro Inter, PSV ed Eintracht tra le altre, partite tutt’altro che abbordabili.

Infortunio Lobotka, e se fosse De Bruyne il mediano perfetto per mister Conte?

Lo stop per Lobotka riapre uno dei temi più chiacchierati dell’ultimo periodo in casa Napoli: e se fosse Kevin De Bruyne il mediano giusto? Il fuoriclasse belga è uno dei punti cardine degli azzurri in questo avvio di stagione, e la posizione che mister Conte gli ha ritagliato nel suo scacchiere sin qui è stata quella della mezz’ala con compiti da regista.

Si è parlato tanto della convivenza con Scott McTominay, il quale non sta rendendo al meglio per via di una posizione in campo molto defilata (utile a lasciar spazio all’asso belga). L’infortunio di Lobotka, in questo senso, potrebbe aprire ad un nuovo scenario che molti tifosi partenopei hanno sognato: De Bruyne che arretra il suo raggio d’azione per ridare all’MVP della Serie A dello scorso anno certezze di posizione di automatismi. L’ultima parola, come al solito, spetterà a Conte.