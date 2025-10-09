“Siamo determinati”, l’avvertimento per il Napoli di Conte non lascia dubbi

Gli azzurri, in qualità di Campioni d’Italia in carica e di capolista dell’attuale stagione, sono una squadra contro cui dare il massimo.

L’avvio di stagione del Napoli è stato piuttosto convincente, ma non perfetto: 15 punti, frutto di 5 vittorie e una sconfitta (contro il Milan di Allegri) e 3 punti nel girone unico di UCL (sconfitta contro il Manchester City e vittoria contro lo Sporting Lisbona). In Serie A, i ragazzi di Conte sono primi a pari punti con la Roma di Gasperini, sebbene ogni gara disputata abbia riscontrato varie difficoltà.

Massima determinazione di Cairo: il messaggio verso Torino-Napoli

Nel prossimo incrocio di campionato il Napoli sarà ospitato dal Torino, protagonista di un avvio di stagione decisamente negativo: la squadra non ingrana, i risultati stentano ad arrivare e mister Baroni è sull’orlo del precipizio, con alcune voci diffuse sul suo esonero. Dunque, la voglia di riscattarsi è vivissima e si farà di tutto per ottenere punti già contro gli azzurri. Questo è quanto evidenziato da Urbano Cairo, presidente del club.

Qui riportate le sue parole in occasione della prima giornata del Festival di Trento:

“Il calendario è stato impegnativo, in 6 partite abbiamo affrontato 5 squadre che erano nelle prime 10 lo scorso anno. Credo che in alcune partite non ci sia stato l’atteggiamento giusto, ma ho visto passi avanti soprattutto nell’ultima partita finita purtroppo col pareggio finale. Sono fiducioso, Baroni sta lavorando con impegno. I valori ci sono, il mister è voglioso di fare bene e abbiamo fatto investimenti importanti. Baroni? Lo sto vedendo bene, impegnato e determinato. Ha voglia di fare le cose bene, ora abbiamo una partita impegnativa col Napoli ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita, quindi già col Napoli”.

Cairo elogia Simeone: “Attaccante di grande qualità”

Inoltre, proprio in ambito Napoli, non sono mancati dei riferimenti da parte del presidente Urbano Cairo su due giocatori acquistati la scorsa estate proprio dal Napoli: Cyril Ngonge e Giovanni Simeone. I due acquisti sono risultati un investimento bastante oneroso e, dopo una stagione difficile con poco spazio in azzurro, stanno trovando spazio. Riguardo i due, il patron granata si è espresso così: