È già Torino – Napoli, che entusiasmo dei tifosi: febbre per la sfida!

I tifosi azzurri pensano già alla sfida contro il Torino e lanciano un chiaro messaggio di entusiasmo: c’è febbre per la partita

Mentre il Napoli è proiettato solo ed esclusivamente alla sfida contro il Milan, i tifosi azzurri pensano già alle prossime uscite stagionali. Nelle ultime ore è infatti arrivata una notizia sorprendente in vista della partita contro il Torino, in programma il 18 ottobre alle ore 18:00.

I campioni d’Italia faranno visita allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino‘ con l’intento di portare via tre punti preziosi su un campo molto ostico. Conte però al momento non ci pensa, anche se il pubblico partenopeo si farà attendere.

Torino – Napoli, in arrivo tanti napoletani: ora si attende l’Osservatorio

Per la sfida tra Torino e Napoli cresce già enorme entusiasmo. Il Settore Ospiti è stato polverizzato dai tifosi azzurri, come era abbastanza prevedibile. Il tifo napoletano non fa mai mancare il proprio supporto.

La vendita dei taglianti negli altri settori è – al momento – vietata ai residenti in Campania. L’affluenza però ha spinto all’apertura dei Distinti Laterali al costo di 55 euro.

Ora si attende solo l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per capire se ci sarà o meno l’opportunità per i napoletani di giungere allo stadio, anche fuori il Settore Ospiti.