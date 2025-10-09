Occhio Napoli, il big è pronto per la sfida: gli aggiornamenti

Per il Napoli di Antonio Conte è arrivato un messaggio importante per una prossima sfida con una big.

Il Napoli di Antonio Conte, una volta archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, è atteso dalla sfida in trasferta contro il Torino di Marco Baroni. Gli azzurri, dunque, sono chiamati ad una sfida molto importante per rafforzare il proprio primato, anche perché la Roma è attesa da un big match.

La squadra di Gian Piero Gasperini , infatti, ospiterà allo Stadio Olimpico l’Inter di Chiristian Chivu. Nel frattempo, però, per il Napoli è arrivata una brutta notizia che riguarda un’altra sfida proprio importante.

Napoli, brutte notizie da una big: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Marcus Thuram dovrebbe farcela per la sfida dello Stadio Diego Armando Maradona del prossimo 25 ottobre. Il francese, dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro lo Slavia Praga, tornerà dunque contro il Napoli.

Dal lato del club partenopeo, invece, Conte spera di recuperare Matteo Politano per questa sfida così importante contro l’Inter. Lobotka, invece, dovrebbe tornare a fine ottobre. Da valutare le condizioni di Rrahmani, mentre Buongiorno ci sarà.