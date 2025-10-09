Napoli, delusione De Bruyne: l’annuncio ha spiazzato il belga

L’impatto iniziale di King Kev in maglia Napoli è stato piuttosto positivo. Tuttavia, non tutti hanno riconosciuto le buone prestazioni del centrocampista.

Kevin de Bruyne e il Napoli sono un binomio ancora sorprendente: vedere un campione di tale calibro in maglia azzurra continua ad avere i suoi tratti suggestivi. Tuttavia, in queste prime gare ogni buona giocata e ogni contributo sul terreno di gioco ha esaltato tutti, contribuendo anche in maniera piuttosto importante sui risultati del Napoli, visto anche il primato in classifica ottenuto sin qua.

Buone prestazioni, nessun riconoscimento: De Bruyne beffato dal POTM

Nonostante i 3 gol messi a referto in questo avvio di stagione e un impatto sempre crescente nello scacchiere di mister Conte, con la manovra incentrata intorno alla sua figura e alla sua classe tecnica, per Kevin De Bruyne non sono arrivati i giusti riconoscimenti. Infatti, dopo la nomina all’interno dei candidati per il titolo di giocatore del mese di settembre, il belga non ha ricevuto alcun premio a riguardo.

Infatti, la Lega Serie A ha riconosciuto nella figura di Christian Pulisic, fantasista statunitense del Milan, il premio di POTM (Player of The Month). Dunque, l’ex Chelsea è riuscito a superare la concorrenza di altrettanti giocatori reduci da ottime prestazioni. Oltre a De Bruyne, infatti, anche Baschirotto, Dimarco, Krstovic e Orsolini speravano nel riconoscimento individuale. Tra amarezza e delusione, De Bruyne può gioire per il primo posto sin qui e può vivere la “scottatura” come ulteriore stimolo per migliorare e migliorarsi.