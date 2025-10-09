“Obiettivo? Riprenderci lo Scudetto”, ora il Napoli è avvisato: l’annuncio è netto

Da Milano arriva la sfida agli azzurri per il tricolore, il calciatore è sicuro: le sue dichiarazioni non lasciano dubbi.

Dopo aver trovato la prima vittoria nella nuova formula della Champions League, contro lo Sporting Lisbona, il Napoli torna alla vittoria anche in campionato: successo sofferto per 2-1 contro il Genoa di Vieira e vetta della classifica confermata.

Queste prime 6 giornate della nuova Serie A 2025/2026, parlano chiaro: sarà una grande lotta per lo Scudetto. Il Napoli, ovviamente, vuole confermarsi ma ripetersi non è mai facile. Da segnalare, di fatti, le parole di un noto calciatore proprio sulla lotta al tricolore: le sue parole sono nette.

Mkhitaryan lancia la sfida al Napoli: il centrocampista non lascia dubbi

La lotta al vertice è più viva che mai: Napoli e Roma arrivano alla sosta da primi della classe, ma Inter, Milan e Juventus sono pronte ad approfittare del primo passo falso.

Henrikh Mkhitaryan, calciatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della nuova lotta Scudetto: il centrocampista ha lanciato la sfida al Napoli.

Di seguito le parole del noto centrocampista riportate dall’edizione odierna del quotidiano in merito alla lotta per il tricolore: