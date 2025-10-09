“Non aggiungono niente”, Trevisani sul Napoli ci va giù duro

Duro commento di Riccardo Trevisani sul Napoli: le parole del giornalista sono destinate a far discutere

Il Napoli, dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno, si sta confermando tra le favorite per la Serie A anche in questa stagione, visto il primato in classifica dopo sei giornate. Le cose stanno andando discretamente bene, e mister Antonio Conte sa di poter contare su un gruppo di ragazzi solido e forte con cui proseguire il lavoro intrapreso.

Tra i nuovi arrivati, c’è chi si è già inserito molto bene nelle rotazioni. Su tutti Kevin De Bruyne, che è diventato in poco tempo il vero perno del gioco partenopeo (come era lecito aspettarsi). Anche Rasmus Hojlund si sta dimostrando un ottimo finalizzatore, e hanno fatto una buona impressione anche Gutierrez e Beukema. C’è però chi sta criticando il mercato del Napoli. Su tutti il giornalista Riccardo Trevisani, che ha aperto un interessante tema di mercato.

Napoli, senti Trevisani: “Milinkovic e Lang non aggiungono niente! Con 50mln prendevi Lookman”

Riccardo Trevisani non le manda a dire e critica ancora una volta le scelte di mercato della scorsa sessione estiva fatte dal Napoli e dal suo direttore sportivo Giovanni Manna. In particolare, sarebbero due gli acquisti definiti poco utili alla causa.

Intervenuto ai microfoni del programma Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio, il giornalista parlando dei Campioni d’Italia in carica si è soffermato in particolare sugli acquisti di Milinkovic-Savic e Noa Lang:

“Milinkovic Savic ha una sua utilità, l’abbiamo visto: è un buon portiere e il problema non è lui, ma il fatto di aver speso 50 milioni. Questa cifra investita per Milinkovic Savic e Noa Lang è eccessiva, in due non aggiungono niente al Napoli. Con 50 milioni poteva essere acquistato Lookman. Secondo me una squadra che ha Caprile non dà via Caprile per prendere Milinkovic, Contesto questo”

Noa Lang, sin qui l’impatto sul mondo Napoli è insufficiente: la causa

In un Napoli in grande spolvero c’è Noa Lang che, al momento, non vive un periodo felice. L’olandese appare deluso e demotivato, viste le aspettative che aveva riposto nella sua nuova avventura italiana. L’ex PSV era convinto di trovare maggior spazio sulla corsia sinistra, idealmente come nuovo Kvaratskhelia, poi però nel corso dell’estate qualcosa è cambiato a livello tattico nel Napoli.

Conte ha stravolto i piani. Il nuovo 4-1-4-1 con i fab four di centrocampo è la prima opzione, e Lang è passato da ipotetico titolare a semplice alternativa, di nemmeno primissima fascia. Di sicuro, il tecnico salentino troverà il modo di inserirlo nei meccanismi della squadra, visto che dovrebbe essere stato proprio lui a volerlo fortemente all’ombra del Vesuvio. Da qui alla fine, sarà necessario l’apporto di tutta la rosa, e l’olandese dovrà farsi trovare pronto.