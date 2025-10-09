Napoli protagonista (anche) in Nazionale: Gattuso ha già scelto l’undici titolare!

A Coverciano il mister azzurro studia le prossime due sfide, con una certezza su tutte: i calciatori partenopei saranno protagonisti

L’azzurro del Napoli brilla sotto i riflettori di Coverciano, dove Gennaro Gattuso sta plasmando la sua Italia per la sfida contro Israele. Nel primo allenamento a porte chiuse, il CT ha testato un 4-4-2 che può modularsi in un 4-1-3-2, con tre pilastri partenopei al centro del progetto, come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport.

Con un mix di certezze e esperimenti, il tecnico azzurro sembra avere le idee chiare. E, tra la formazione e il ritorno di Spinazzola, i tifosi del Napoli sono inevitabilmente incuriositi.

Italia, la formazione di Gattuso: c’è il Napoli

Saranno tre i giocatori del Napoli a scendere in campo. Il primo è Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, sulla fascia destra con tanta voglia di riscatto, dopo qualche errore di troppo in maglia partenopea.

Bastoni formerà con Riccardo Calafiori una coppia centrale di qualità e personalità, mentre Dimarco, sulla sinistra, porterà il suo mix di corsa e inserimenti, pronto a innescare le punte. A centrocampo, Barella, Locatelli e Tonali titolarissimi, mentre in attacco Moise Kean e Mateo Retegui sono chiamati a finalizzare.

L’unico cambio obbligato è sulla destra: senza Politano, out per una lesione al gluteo, Andrea Cambiaso si prende la corsia. Secondo La Gazzetta dello Sport, è questa la probabile formazione dell’Italia, ma c’è un dubbio sulla fascia: tra le varianti provate dal ct, c’è anche quella che vede Spinazzola titolare sin da subito.

Spinazzola ha già conquistato Gattuso: ritorno di fuoco

Leonardo Spinazzola è la vera sorpresa di questo raduno. L’ex Roma, come racconta La Gazzetta, è stato provato da Gattuso in due ruoli: terzino sinistro, dove può essere un’alternativa a Dimarco, e persino esterno alto a destra, un esperimento che ne esalta la velocità e il dribbling.

Insomma, mister Gattuso sta costruendo un’Italia che unisce la solidità dei partenopei alla freschezza di volti nuovi. La sfida con Israele sarà un banco di prova: se l’undici titolare convincerà, questa Nazionale potrebbe ritrovare coraggio e credere finalmente, con orgoglio, alla qualificazione ai prossimi mondiali.

E per i tifosi azzurri, vedere i propri calciatori protagonisti, con Spinazzola in grande forma e pronto a stupire, è un motivo in più per seguire e tifare la nazionale.