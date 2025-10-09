“Farei uno scambio con l’Atalanta”, Fedele lancia l’assist al Napoli

Enrico Fedele ha ‘suggerito’ al Napoli uno scambio incredibile in sede di calciomercato.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, il Napoli sarà atteso da una gara di campionato molto complicata. Gli azzurri, infatti, saranno ospiti del Torino di Marco Baroni.

I partenopei sono sicuramente favoriti per il successo finale, ma i granata hanno una gran voglia di vincere per la prima volta in questo campionato davanti al suo pubblico. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa azzurra bisogna registrare un’idea di scambio con l’Atalanta lanciata da Enrico Fedele.

L’ex dirigente, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Televomero’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“A gennaio, se fossi il Napoli , chiamerei l’Atalanta per Lookman . Proporrei uno scambio con Lang ed un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro . Il Napoli si rinforzerebbe tantissimo con il calciatore nigeriano”.

Enrico Fedele ha poi concluso il suo intervento:

“Lookman farebbe davvero comodo al Napoli di Antonio Conte. Su Noa Lang, invece, non mi piace accanirmi. Stiamo parlando comunque di un buon calciatore, che ha delle qualità. Non so il perché abbiamo trovato così poco spazio”.