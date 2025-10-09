Calciomercato Napoli: la Premier League può regalare un altro colpo

Il Napoli giocherà con il Torino in trasferta dopo la sosta, ma prima ci sono delle novità di calciomercato.
Dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting CP, di fatto, il Napoli ha ottenuto un successo importante in campionato. Con la vittoria di rimonsta per 2-1 sul Genoa, infatti, gli azzurri hanno confermato il proprio primato in classifica, seppur in compagnia della Roma di Gian Piero Gasperini.
Il Napoli e i giallorossi sono primi con 15 punti punti, mentre al secondo posto c’è il Milan di Massimiliano Allegri con 13 punti. I campioni d’Italia in carica, dunque, torneranno dopo la sosta con la trasferta contro il Torino, ma prima bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento in sede di calciomercato.
Napoli, continuano i contatti per un giocatore della Premier League: le ultime
Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘The Mirror’, infatti, il Napoli starebbe avendo ancora dei contatti con l’entourage di Kobbie Mainoo del Manchester Undies. Il centrocampista, quindi, sarebbe ancora seguito dal club partenopeo, il quale vorrebbe prendere a gennaio il sostituto di Frank Anguissa
Quest’ultimo, difatti, partirà con il suo Camerun per la prossima edizione della Coppa d’Africa. Il Napoli vorrebbe prendere Kobbie Maino in prestito. Tuttavia, oltre a quello degli azzurri, bisogna registrare l’interesse di altre quattro squadre: dal Real Madrid, passando per Aston Villa e Newcastle, all’Atletico Madrid.