Napoli, caso plusvalenze: ecco cosa cambia dal processo alla Juve

Nella giornata di oggi sono arrivate diverse novità riguardo alle possibili plusvalenze del Napoli, ma la situazione è diversa da quello che successe alla Juve: le differenze.

Dopo il primo vero mini ciclo di partite, concluso con la vittoria sofferta per 2-1 contro il Genoa di Patrick Vieira, il acmpionato si ferma per la consueta sosta per le nazionale di Ottobre.

Intanto, nella giornata di oggi, sono uscite diverse novità riguardo il possibile caso plusvalenze del club di De Laurentiis riguardo l’acquisto di Victor Osimhen. Queste “novità”, però, non avranno effetti sulla giustizia sportiva: ecco le differenze con il caso plusvalenze che riguardò la Juventus.

“Nessun effetto sulla giustizia sportiva”, le differenze con il caso Juventus

Oggi sono emerse delle novità sul caso Osimhen, che riguardano un scambio di parole tra Giuseppe Pompilio, all’epoca vicedirettore sportivo, e Cristiano Giuntoli: “Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano, a voce quello che ti pare”.

Per la procura federale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono delle differenze fondamentali tra questo caso e quello della Juventus. La prima differenza, consiste nella mancanza di intercettazioni o carte di evidente natura confessoria di valori modificati o taroccati, nel caso Juventus ci fu la cosidetta “Carta Paratici”.

Nel caso dei bianconeri, inoltre, i nominativi non erano nemmeno indicati ma ai calciatori era attribuita una semplice “X”. La giustizia sportiva, ha chiarito che i valori attribuiti a un giocatore è relativo, per dimostrare il dolo, quindi, servono prove certe dell’intenzionalità di gonfiare i valori in bilancio.

Per Chinè, Responsabile della Procura Federale, le prove raccolte nel processo De Laurentiis non mostrano “l’intenzionalità”, e quindi non ci sono le condizioni per un nuovo processo sportivo.