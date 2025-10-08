“Senza plusvalenze nemmeno un bilancio a posto”, la sentenza è netta: l’analisi non lascia dubbi

Arrivano delle dichiarazioni importanti, da Milano, in merito alle plusvalenze dei top club italiani: le parole del dirigente non lasciano spazio ad interpretazione.

Il Napoli arriva alla sosta nel migliore dei modi: vittoria sofferta contro il Genoa, che vale il primo posto in campionato, a pari merito con la nuova Roma di Gasperini.

Al rientro dalla sosta, inizierà un vero e proprio mini ciclo di partite, e mister Conte spera di poter recuperare quanto prima i diversi giocatori infortunati: Lobotka, Politano, Rrahmani, Buongiorno, Milinkovic-Savic (oltre, ovviamente, a Romelu Lukaku). Da segnalare, intanto, le dure parole di un noto dirigente italiano: c’entra, anche, il club di De Laurentiis.

Dopo le diverse indiscrezioni uscite questa mattina, in merito alle plusvalenze in casa Napoli, anche Giuseppe Marotta, oggi presidente dell’Inter, ha parlato di questo tema: le sue parole non lasciano dubbi.

Come riportato da Sportmediaset, durante la presentazione del libro “Il calcio del futuro” di Stefano Boldrini, Marotta è intervenuto analizzando il momento del calcio italiano.

Ecco le parole del presidente dell’Inter in merito ai casi di plusvalenza riportate da Sportmediaset:

“Modric è sicuramente uno spot positivo per il calcio italiano, la gente si innamora di questi garndi giocatori. Il nostro calcio, però, è in discesa, il nostro campionato è di transizione: non siamo più l’Eldorado degli anni 2000. Oggi i campioni, come Modric, arriva alla fine della loro carriera, prima arrivavano da giovani e rimanevano per tutta la carriera. Non possiamo permetterci un giovane a 60 milioni, come il Real per Mastantuono, le italiano spendono al massimo 30 milioni per un calcioatre giovane.”

“C’è un fattore molto importante, oggi i grandi club come: Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma e Atalanta ricorrono alle plusvalenze. Negli anni 2000 era molto raro vedere questa vendite di giocatori, oggi senza le plusvalenze non saremmo in grado di presentare un bilancio adeguato. La grande differenza, tra l’Italia e i paesi esteri, è dovuta al fatto che i loro diritti tv vengono venduti a 10 volte tanto rispetto ai nostri”