Infortunio Politano, c’è la prima diagnosi: cosa filtra verso il rientro dalla sosta

Matteo Politano è stato costretto a lasciare il campo durante il match contro il Genoa. Intanto, è arrivata una prima diagnosi sulle condizioni del giocatore.

Sono ore caldissime in casa Napoli. Nonostante la vittoria contro il Genoa, mister Conte è stato costretto a fare i conti con una situazione molto complessa. Infatti, nell’arco dei novanta minuti sia Stanislav Lobotka che Matteo Politano hanno accusato problemi fisici. Per lo slovacco dovrebbe essere confermato lo stop forzato per un mese, mentre invece per l’esterno italiano il discorso è completamente diverso.

Politano, oggi gli esami strumentali: le sensazioni sull’infortunio

C’è molta attesa in casa Napoli. L’infortunio di Matteo Politano preoccupa e non poco mister Conte, il quale ritiene il calciatore una pedina chiave nel suo scacchiere. A tal proposito, il problema fisico accusato contro il Genoa sarà valutato a lungo, in modo tale da evitare possibili complicazioni.

Come riportato da “Il Mattino” sono emerse le prime sensazioni. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento muscolare, viste le fatiche di questo inizio di stagione. L’infortunio, però, non dovrebbe preoccupare il Napoli ma va usata la massima prudenza. La dimostrazione più chiara è arrivata dallo staff medico della Nazionale che non ha mai considerato “arruolabile” il giocatore.

Verso il rientro dalla sosta, però, non filtrano buone sensazioni. Infatti, Politano avrà bisogno di un po’ di tempo per recuperare ed al momento è da escludere la sua presenza a Torino. Invece, è molto probabile che Conte decida di preservare il suo “pupillo” in modo tale da averlo al 100% per il match contro l’Inter. Intanto, oggi arriverà l’esito degli esami strumentali e il quadro sarà molto più chiaro.