Politano, numeri straordinari: il dato è sorprendente

L’esterno italiano ha iniziato alla grande la nuova stagione calcistica 2025/2026, statistica sorprendente: i dati incoronano il 21 azzurro.
La squadra campione d’Italia, ha dato una risposta importante dopo l’amara sconfitta di San Siro contro il Milan. Gli azzurri, hanno trovato la prima vittoria in Champions League, contro lo Sporting Lisbona, e hanno battuto per 2-1 l’ostico Genoa di Patrick Vieira.
In questo mini inizio di stagione, tra i protagonisti troviamo sicuramente Matteo Politano. L’esterno italiano, già nella passata stagione aveva dimostrato di essere fondamentale nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Politano, ha ripreso da dove aveva finito: la statistica incorona l’attaccante azzurro.
“Nessuno come lui”, Politano domina la speciale classifica: il dato
Matteo Politano, nonostante il buon rendimento di David Neres e l’acquisto di Noa Lang, si è confermato un titolarissimo del mister salentino, uno di quei giocatori a cui Conte non rinuncia veramente mai.
L’infortunio contro il Genoa, questa mattina la prima diagnosi, ha costretto l’esterno azzurro a dare forfait alla Nazionale (al suo posto l’azzurro Spinazzola). Da segnalare, però, un dato che straordinario di Politano: il 21 domina la classifica.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, di fatti, Politano è uno dei trascinatori del Napoli di Conte, la statistica conferma il grande apporto dell’attaccante:
“La parola cross è una definizione troppo generica, ci sono vari tipi di cross: quelli da spingere in porta, quelli che per trasformarli i n gol serve la grande giocata dell’attaccante, quelli che richiedono preghiere, quelli inutile dalla trequarti campo e quelli che diventano tiri. C’è un modo dietro la parola cross”
“Il principe di questo mondo è Matteo Politano: 38 cross fin qui, e primo posto in questa speciale classifica. Dietro di lui, due mancini: Federico Dimarco con 32 cross serviti, e Emanuele Valeri del Parma, con 28 assist”.