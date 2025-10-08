Politano, numeri straordinari: il dato è sorprendente

L’esterno italiano ha iniziato alla grande la nuova stagione calcistica 2025/2026, statistica sorprendente: i dati incoronano il 21 azzurro.

La squadra campione d’Italia, ha dato una risposta importante dopo l’amara sconfitta di San Siro contro il Milan. Gli azzurri, hanno trovato la prima vittoria in Champions League, contro lo Sporting Lisbona, e hanno battuto per 2-1 l’ostico Genoa di Patrick Vieira.

In questo mini inizio di stagione, tra i protagonisti troviamo sicuramente Matteo Politano. L’esterno italiano, già nella passata stagione aveva dimostrato di essere fondamentale nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Politano, ha ripreso da dove aveva finito: la statistica incorona l’attaccante azzurro.

“Nessuno come lui”, Politano domina la speciale classifica: il dato

Matteo Politano, nonostante il buon rendimento di David Neres e l’acquisto di Noa Lang, si è confermato un titolarissimo del mister salentino, uno di quei giocatori a cui Conte non rinuncia veramente mai.

L’infortunio contro il Genoa, questa mattina la prima diagnosi, ha costretto l’esterno azzurro a dare forfait alla Nazionale (al suo posto l’azzurro Spinazzola). Da segnalare, però, un dato che straordinario di Politano: il 21 domina la classifica.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, di fatti, Politano è uno dei trascinatori del Napoli di Conte, la statistica conferma il grande apporto dell’attaccante: