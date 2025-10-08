Mercato Napoli, spunta il retroscena: gli azzurri lo avevano messo nel mirino

Arriva un importante retroscena sul calciomerctao azzurro, il Napoli era vicino al calciatore: ecco di chi si tratta.

Dopo un ottimo inizio di stagione, ultima la vittoria per 2-1 contro l’ostico Genoa di Patrick Vieira, il Napoli arriva da prima in classifica alla sosta per le nazionali di Ottobre.

Il club guidato da Aurelio De Laurentiis, è stato sicuramente tra i protagonisti dell’ultimo calciomercato estivo. I partenopei hanno messo a segno diversi acquisti, tra cui Kevin De Bruyne, per permettere a mister Conte e alla squadra di essere competitivi nelle quattro competizioni che affronteranno gli azzurri. Da segnalare, proprio una notizia dell’ultim’ora riguardo un retroscena del calciomercto azzurro.

Napoli, Atubolu era nella lista: il retroscena

Nella grande estate azzurra, è stato al centro di diversi dibattiti l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino, per circa 20 milioni di euro: il Napoli era interessato, anche, ad un altro portiere.

Come riportato da Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, i campioni d’Italia prima di rinnovare il contratto di Alex Meret e di acquistare Vanja Milinkovic-Savic, avevano sondato un altro portiere.

Si tratta di Noah Atubolu, calciatore tedesco del Friburgo classe 2002. Non si è mai arrivati nel vivo della trattativa, riporta Romano, ma il giovane portiere era stato osservato con grande attenzione dai dirigenti azzurri.

Il nome dell’estremo difensore, inoltre, figura da diverso tempo sul taccuino dell’Inter. L’intenzione del Napoli, dunque, era quella di rinforzare il reparto portieri, come avvenuto alla fine con l’acquisto del gigante serbo.