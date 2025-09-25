Lang, gesto inatteso sui social: il messaggio è eloquente! – IL POST

Noa Lang sin qui non ha trovato molto spazio nello scacchiere di Conte, ma ha comunque trovato il modo di far parlare di se: ecco il gesto social.

Il feeling tra Noa Lang ed il Napoli stenta a decollare. In molti pensavano che l’olandese potesse rappresentare un vero e proprio crack fin da subito, ma dopo più di un mese di partite della nuova stagione la realtà da raccontare è ben altra, almeno fino a ora. Il contributo del classe ’99 sin qui non ha rispecchiato le aspettative. Per l’ex PSV soltanto 17 minuti in campo, anche se mister Antonio Conte invita alla calma per quanto riguarda tutti i nuovi acquisti.

Del resto la Serie A, rispetto alla Eredivisie, è tutt’altra cosa. A cambiare è la tattica, il valore degli avversari, la preparazione. Questo mix, almeno per il momento, sta gravando sulle spalle del calciatore che due mesi fa è stato acquistato dagli azzurri per 28 milioni di euro. Nonostante tutto, la piazza partenopea continua a dargli supporto e lui continua a ricambiare, soprattutto via social. Tramite Instagram, oggi Lang ha voluto lanciare un messaggio.

Notizie SSC Napoli, Lang non demorde: guardate il post social

“La prima parola che ho imparato in italiano è ‘stanco”. Così qualche settimana fa Noa Lang si presentava alla piazza, dopo essersi sottoposto agli allenamenti estenuanti di mister Antonio Conte. Il ragazzo sin dai ritiri estivi ha dimostrato di essersi calato totalmente nella routine Contiana, ma almeno per il momento non è riuscito ad emergere tanto da potersi ritagliare uno spazio in campo.

Nonostante tutto l’olandese non demorde e, tramite il proprio profilo Instagram, ha lanciato un messaggio chiaro: quello di voler continuare a lavorare sodo. Le foto in maglia azzurra in bianco e nero, seguite infine da una in cui appare Goku (il noto protagonista dell’anime Dragonball) mentre recupera le forze dopo una battaglia, simboleggiano la voglia del calciatore di mettere alle spalle questo momento poco felice quanto prima, per iniziare a scrivere la propria storia con il Napoli.