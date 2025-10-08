Gita a Capri per lady De Bruyne e lady McTominay: lo scatto è virale – LE IMMAGINI

In casa Napoli bisogna registrare la visita di lady De Bruyne e lady McTominay nella bellissima isola di Capri.

Il Napoli è arrivato alla sosta del mese di ottobre primo in classifica, anche se in compagnia della Roma di Gian Piero Gasperini. I partenopei e i giallorossi, infatti, guidano il campionato di Serie A con 15 punti totalizzati in sei partite.

Una volta archiviati gli impegni delle nazionali, il Napoli giocherà in trasferta contro il Torino di Marco Baroni. Ma, nel frattempo, in casa partenopea bisogna segnalare una ‘nota social’ che riguarda le mogli dei due giocatori più internazionali della squadra agli ordini di Antonio Conte: McTominay e De Bruyne.

Gita a Capri per lady De Bruyne e Lady McTominay

Michele Lacroix e Cam Reading, rispettivamente, le consorti di Kevin De Bruyne e Scott McTominay si sono recate nell’isola di Capri per godere una giornata in completo relax. Questa gita nella gemma del Golfo di Napoli, ovviamente,è stata riportata sui rispettivi profili social.

Le due lady si sono recate al Ristorante Aurora, dove si sono mangiate una gustosissima pizza e poi hanno fotografato il bellissimo tramonto che pervade la città di Napoli. Il capoluogo partenopeo, dunque, continua ad incantare le compagne dei giocatori del Napoli.