Napoli, da Hojlund a De Bruyne: svelati i nuovi valori di mercato, non mancano sorprese

Sono emersi i nuovi valori di mercato dei calciatori presenti nella rosa del Napoli: c’è chi sale e chi scende, e non mancano affatto sorprese

Il Napoli si sta confermando tra le favorite per la conquista della Serie A, visto il primato in classifica dopo sei giornate di campionato. Gli azzurri stanno portando lo scudetto sul petto con l’ambizione di riconfermarsi, e nonostante qualche inciampo le cose stanno andando discretamente bene. Mister Antonio Conte può sa di poter contare su un gruppo di ragazzi solido e forte, con il quale ci si può togliere grosse soddisfazioni.

I nove acquisti della precedente sessione estiva di calciomercato hanno rafforzato in maniera significativa l’organico, che ora sembra essere tra i più forti d’Italia, se non il più forte in senso assoluto. Di recente, sono emersi anche i valori di mercato aggiornati di alcuni componenti della rosa partenopea: dalla stella De Bruyne ai giovani Ambrosino e Vergara, non mancano le sorprese.

Napoli, quanto valgono i calciatori? Svelata la lista con i valori aggiornati

Il Napoli continua ad impressionare in Serie A, e da poco ha ripreso a far bene in Europa. La rosa a disposizione di mister Antonio Conte è tra le più forti e complete nell’intera storia partenopea, grazie ad un mix perfetto tra grandi stelle, calciatori affermati e giovani promesse dal futuro brillante. Ma quanto valgono ad oggi i calciatori azzurri?

Secondo quanto appreso dal sito transfermarkt, il valore della rosa partenopea ha subito una grossa variazione rispetto all’annata precedente. In cima alla lista dei più costosi ci sono Buongiorno e McTominay, che ha fatto registrare un bel “+ 10 milioni” alla voce incremento del valore del cartellino. Segue poi l’ultimo arrivato Hojlund, anche lui in crescita rispetto ai tempi dello United. Sorprendono, invece, i due campioni Lukaku e De Bruyne, che perdono 7 milioni dal loro valore precedentemente registrato. Per il primo pesa l’infortunio, per il secondo l’età anagrafica. Di seguito, la lista completa con tutti i dettagli: