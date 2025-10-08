Cassano senza dubbi: “Nel Napoli c’è un assoluto fuoriclasse. Vi svelo di chi parlo”

L’ex attaccante è tornato a parlare degli azzurri e del tecnico leccese: come sempre, Fantantonio ha stupito tutti con le sue parole

Procede a gonfie vele il cammino del Napoli. Dopo sei giornate di campionato, il club campione d’Italia in carica può già vantare un bottino di tutto rispetto ed il primo posto in classifica. Grazie alla sessione estiva del calciomercato, la rosa a disposizione di Antonio Conte è pronta per affrontare al meglio la stagione.

Antonio Cassano, da sempre molto attento alle dinamiche che interessano il calcio italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il Napoli e un protagonista azzurro. L’ex bandiera della Sampdoria ancora una volta ha voluto sorprendere tutti nell’analisi della sfida tra i partenopei ed il Genoa.

Napoli, senti Cassano: “Conte farà un altro capolavoro!”

Antonio Cassano ha commentato al podcast Viva el Futbol l’ultima vittoria del Napoli in campionato contro il Genoa. Gli azzurri hanno ribaltato la partita grazie alle mosse di Antonio Conte nella ripresa. Per il barese, il tecnico salentino è un fattore determinante.

Di seguito, il commento su quanto visto nei 90 minuti:

“I ritmi erano lenti, la partita era complicata, il Genoa ha fatto una prima ora bellissima. Bravo Vieira. Poi entra Kdb e Conte ha rivoltato la partita giocando con coraggio prendendo anche qualche ripartenza. L’ultima partita è stata spaventosa, il Napoli mi ha fatto paura, mi ha ricordato un’Atalanta-Lazio con tiri ogni minuto da parte della Dea. Il Napoli ha fatto lo stesso e lo stadio si è esaltato.”

Su Conte: