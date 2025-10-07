Vuole solo il Napoli, la notizia fa esultare tutti: avete saputo?

Arriva la grande novità e ora tocca alla società muoversi. E i tifosi sperano che avvenga presto.

Il Napoli è di nuovo davanti a tutti, a pari merito con la Roma e a due lunghezze dal Milan. Gli uomini di Conte si sono ripresi la vetta della classifica grazie ad un successo di carattere contro il Genoa, soprattutto nel secondo tempo.

Proprio nei secondi quarantacinque minuti è cambiato tutto. Dallo svantaggio di fine primo tempo, ne è uscito un Napoli più forte, grazie anche ai cambi di Conte, che ha dovuto mettere dentro sin da subito i due uomini più in forma del momento, De Bruyne e Spinazzola. E proprio su quest’ultimo, c’è un importante aggiornamento da segnalare.

Spinazzola bussa, ora tocca al Napoli rispondere: ecco cosa sta succedendo

Si contende con De Bruyne lo scettro di calciatore più in forma. I quaranta minuti contro il Genoa ha solo messo un punto esclamativo a quanto stava già facendo vedere. E su entrambe le fasce, dopo quella prestazione in Champions contro lo Sporting, a conferma di un Leonardo Spinazzola cresciuto tatticamente.

Ma anche tecnicamente, come mostrato contro il Pisa, in cui ha collezionato il suo primo gol in stagione, il secondo in maglia azzurra. Galoppa, eccome se galoppa su quella fascia, e Conte non può più farne a meno, nonostante un’estate movimenta con un addio vicino, dopo l’arrivo di Gutierrez.

E invece si è preso quella fascia e non vuole più mollarla. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Spinazzola vuole restare e ha già espresso tale desiderio alla società. Il suo contratto scade a fine stagione, ma uno Spina così, il Napoli non può farsela scappare.