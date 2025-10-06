UFFICIALE – Infortunio Lobotka, c’è la decisione della Nazionale Slovacca: è arrivato l’annuncio

Stanislav Lobotka è uscito dal campo dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa. Intanto, è arrivata la decisione della Nazionale Slovacca.

Sono ore caldissime in casa Napoli. Il club azzurro, nonostante la vittoria contro il Genoa, è costretto a fare i conti con una situazione molto complessa. Infatti, Lobotka e Politano hanno dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici importanti. Non a caso, da pochissimo è arrivata la decisione della Nazionale Slovacca in merito alla convocazione del giocatore.

Lobotka salterà gli impegni con la Slovacchia: l’annuncio

Stanislav Lobotka non parteciperà ai prossimi impegni della Nazionale Slovacca. Il calciatore del Napoli è costretto a fare i conti con un problema fisico che gli impedirà di scendere in campo. L’infortunio è stato rimediato nel match di ieri contro il Genoa, quando l’ex Celta Vigo si è accasciato a terra per un fastidio nella zona del pube.

A dare l’annuncio del forfait, è stata la stessa Nazionale Slovacca. La Federazione, infatti, tramite il proprio profilo ufficiale ha annunciato che Lobotka non sarà a disposizione del CT Calzona. La decisione è quindi confermata, con il giocatore che resterà a Napoli per sottoporsi a tutti gli esami clinici del caso e non solo.

