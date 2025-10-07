Napoli, grana convocazioni per Conte: c’è un “rischio” per gli azzurri al rientro dalle Nazionali

Gli azzurri hanno salutato diversi giocatori che a breve saranno impegnati con le proprie Nazionali: ecco cosa rischiano al rientro dagli impegni

Il Napoli, fresco vincitore dello scudetto nella passata stagione, ha iniziato il nuovo anno con grande entusiasmo. Gli azzurri hanno l’ambizione di riconfermarsi, e nonostante alcune difficoltà iniziali ci stanno riuscendo alla grande. Mister Antonio Conte sa di avere un’ottima squadra tra le mani, con cui si può puntare al massimo risultato quantomeno in Italia.

La società ha investito tante risorse nel mercato estivo, andando a rafforzare in maniera massiccia il gruppo squadra. Anche per questo, probabilmente, è cresciuto il numero di convocazioni agli impegni con le Nazionali tra le fila partenopee. Questa notizia sicuramente non fa dormire sonni tranquilli al tecnico salentino, che avrà pochissimo tempo a disposizione per preparare la sfida al Torino assieme a tutta la squadra. Ecco quando rientrano gli azzurri volati in giro per il mondo e cosa rischiano.

Convocazioni Nazionali, sono ben 10 gli azzurri all’opera: chi rischia il posto in vista della ripresa della Serie A

Dopo la pausa per le Nazionali, il Napoli scenderà in campo contro il Torino in trasferta. Mister Antonio Conte in questi giorni avrà a disposizione pochissimi calciatori con cui lavorare. L’allenatore salentino, infatti, ha salutato i vari Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Anguissa, De Bruyne, Elmas, Gilmour, McTominay, Hojlund e Marianucci, che si ricongiungeranno ai propri compagni di club in date differenti.

Sono proprio quest’ultime e i vari voli intercontinentali che lasciano presagire conferme o eventuali esclusioni dall’undici iniziale. Per il gruppo di italiani il rientro non dovrebbe essere un problema (visti gli impegni in Italia), così come per i centrocampisti e bomber Hojlund, che rientreranno con qualche giorno d’anticipo rispetto alla partita contro il Toro. L’unico a rischiare, al momento, è Zambo Anguissa, che affronterà trasferte complesse in Camerun e nelle isole Mauritius. Di seguito, l’elenco con gli azzurri impegnati e tutti i dettagli:

Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia (11 ottobre); Italia-Israele (14 ottobre) – Qualificazioni Mondiali

Anguissa: Mauritius-Camerun (8 ottobre); Camerun-Angola (13 ottobre) – Qualificazioni Mondiali

De Bruyne: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Galles-Belgio (13 ottobre) – Qualificazioni Mondiali

Elmas: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Macedonia-Kazakistan (13 ottobre) – Qualificazioni Mondiali

Gilmour, McTominay: Scozia-Grecia (9 ottobre); Scozia-Bielorussia (12 ottobre) – Qualificazioni Mondiali

Hojlund: Bielorussia-Danimarca (9 ottobre); Danimarca-Grecia (12 ottobre) – Qualificazioni Mondiali

Marianucci: Italia-Svezia (10 ottobre); Italia-Armenia (14 ottobre) – Qualificazioni Europei Under 21