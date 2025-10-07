Caressa pazzo di Conte: “Solo allenatori come lui riescono in questa cosa”

Il noto giornalista si è lasciato andare ad un bellissimo elogio indirizzato all’allenatore del Napoli: dichiarazioni da brividi

Il Napoli ha approcciato benissimo alla nuova stagione sportiva. La squadra di Antonio Conte in Champions League ha centrato sia una bella vittoria contro lo Sporting che una sconfitta amara all’esordio contro il City. Dopo le prime 6 giornate di Serie A, invece, i Campioni d’Italia in carica occupano il primo posto, assieme alla Roma di Gasperini. Il tutto grazie all’ultimo successo per 2-1, prima della sosta.

Nonostante qualche difficoltà di troppo, soprattutto nella prima frazione di gioco, gli azzurri sono infatti riusciti a sbrigare la pratica Genoa tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona. La reazione veemente ammirata dal popolo partenopeo nella ripresa del match, a seguito del vantaggio rossoblù, ha stupito diversi addetti ai lavori, tra cui Fabio Caressa. Il noto telecronista si è lasciato andare ad un commento bellissimo su mister Conte.

Napoli, Caressa elogia Conte post Genoa: “Nel secondo tempo ho visto delle belve”

Il Napoli ha mostrato due facce di se nell’ultimo turno di Serie A. Impacciato, lento e demotivato nel primo tempo, e poi feroce, convinto e arrembante nella ripresa, grazie anche all’inserimento di Kevin De Bruyne e Leonardo Spinazzola che hanno riacceso la luce e dato il via all’assalto all’area del Genoa. Conte ha pescato le carte giuste dalla panchina, e all’intervallo ha saputo motivare per bene i suoi.

Nonostante gli inciampi, la nota positiva resta una: la squadra sa reagire alle avversità, sempre. Fabio Caressa, attraverso il proprio canale Youtube, nella giornata odierna ha commentato proprio questo aspetto, in particolare soffermandosi sulla partita contro il Genoa e sui tratti salienti che hanno caratterizzato quest’ultima. L’elogio al tecnico salentino è da brividi: