Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, non solo Politano: rinnovo pronto per un altro azzurro

di
Politano in campo

In casa Napoli, dopo quello di Matteo Politano, è pronto un altro rinnovo contrattuale.

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting CP, dunque, il Napoli è riuscito a vincere anche in campionato per 2-1. Ieri sera, infatti, gli azzurri hanno battuto un ottimo Genoa.

La squadra di Patrick Vieira ha giocato un ottimo primo tempo, dove hanno pressato alto il Napoli e sono passati in vantaggio con Ekhator. I partenopei, però, hanno poi ribaltato con Anguissa e Hojlund. Ora c’è la sosta del mese di ottobre, ma in casa azzurra bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento sul futuro di un uomo di Antonio Conte.

Napoli, avviati i contatti per il rinnovo di un giocatore di Conte: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, gli agenti di Leonardo Spinazzola e il Napoli hanno iniziato a discutere del rinnovo dell’esterno italiano. Il calciatore, tra gli uomini più in forma nel gruppo di Antonio Conte, si trova veramente bene nel team partenopeo.

Spinazzola porta palla
Napoli, avviati i contatti per il rinnovo di un giocatore di Conte: le ultime (LaPresse) spazionapoli.it

Basta pensare che a Leonardo Spinazzola non dispiacerebbe terminare la sua carriera qui. Nelle prossime settimane, quindi, vedremo se ci sarà o meno il rinnovo dell’ex Roma. Anche se c’è la fortissima sensazione di un accordo imminente tra le parti.

William Scuotto

Ho conseguito la laurea triennale presso l’Universita Federico II in Economia Aziendale. Sono nel settore del giornalismo sportivo dal 2017. Il rapporto con Spazionapoli.it è iniziato da poco, maggio 2024, ma si può certamente dire che sia sbocciato un amore. Giornalista iscritto all'Ordine della Campania con tessera N.182067
Gestione cookie