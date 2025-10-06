Napoli, non solo Politano: rinnovo pronto per un altro azzurro

In casa Napoli, dopo quello di Matteo Politano, è pronto un altro rinnovo contrattuale.

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting CP, dunque, il Napoli è riuscito a vincere anche in campionato per 2-1. Ieri sera, infatti, gli azzurri hanno battuto un ottimo Genoa.

La squadra di Patrick Vieira ha giocato un ottimo primo tempo, dove hanno pressato alto il Napoli e sono passati in vantaggio con Ekhator. I partenopei, però, hanno poi ribaltato con Anguissa e Hojlund. Ora c’è la sosta del mese di ottobre, ma in casa azzurra bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento sul futuro di un uomo di Antonio Conte.

Napoli, avviati i contatti per il rinnovo di un giocatore di Conte: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, gli agenti di Leonardo Spinazzola e il Napoli hanno iniziato a discutere del rinnovo dell’esterno italiano. Il calciatore, tra gli uomini più in forma nel gruppo di Antonio Conte, si trova veramente bene nel team partenopeo.

Basta pensare che a Leonardo Spinazzola non dispiacerebbe terminare la sua carriera qui. Nelle prossime settimane, quindi, vedremo se ci sarà o meno il rinnovo dell’ex Roma. Anche se c’è la fortissima sensazione di un accordo imminente tra le parti.