Napoli, ecco il calendario dalla 13esima alla 22esima giornata: date e orari

La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esims giornata. Ecco quando giocherà il Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte è arrivato alla sosta di ottobre da primo in classifica, seppur in compagnia della Roma. Gli azzurri e i romanisti, infatti, guidano il campionato con 15 punti.

Al secondo posto, dopo il pari per 0-0 di ieri sera dell’Allianz Stadium contro la Juventus, c’è il Milan di Allegri a 13 punti. Archiviata la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, dunque, il Napoli campione d’Italia giocherà in trasferta allo Stadio Olimpico per giocare contro il Torino di Marco Baroni. Nel frattempo, però, bisogna segnalare un annuncio su date e orari delle gare degli azzurri dalla 13esima alla 22esima giornata.

Napoli, ecco quando si giocherà le due sfide con la Juve: le info

La Lega di Serie A, infatti, ha annunciato gli anticipi e posticipi di queste giornate. Sul fronte Napoli, dunque, bisogna innanzitutto sottolineare i big match con la Roma (Stadio Olimpico il 30 novembre alle ore 20.45), i due con la Juventus ( 7 dicembre al Maradona alle ore 20.45 e all’Allianz Stadium il 25 gennaio alle ore 18.oo) e Inter (Domenica 11 gennaio ore 20.45).

Mentre le altre giornate riguardano le gare contro Udinese (Stadio Friuli il 14 dicembre ore 15.00), Parma (Stadio Maradona il 14 gennaio ore 18.30), Cremonese (Allo Zini il 28 dicembre ore 15.00), Lazio (Stadio Olimpico il 4 gennaio ore 12.30), Verona (Al Maradona il 7 gennaio ore 18.30) e Sassuolo (a Fuorigrotta il 17 gennaio alle ore 18.00).