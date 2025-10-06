Napoli, Di Canio non è d’accordo con Conte: il parere è netto

Paolo Di Canio ha rilasciato delle dichiarazioni su una scelta di Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo il successo di mercoledì scorso contro lo Sporting CP, ha battuto anche il Genoa in campionato e sempre con lo stesso risultato finale, ovvero 2-1. Con questa vittoria, visto anche il pari del Milan di Allegri all’Allianz Stadium contro la Juve, gli azzurri sono primi in classifica insieme alla Roma di Gian Piero Gasperini.

I campionati d’Italia, una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, giocheranno in trasferta contro il Torino di Marco Baroni. Nel frattempo, però, bisogna sottolineare alcune dichiarazioni di Paolo Di Canio nei confronti di una scelta di Conte che hanno davvero spiazzato un po’ tutti.

Napoli, Di Canio parla di una scelta preciso di Conte

L’ex giocatore del Napoli, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, ha infatti parlato così:

“Il Napoli prende alti tutti gli avversari che ha di fronte, facendo salire lo stesso Lobotka sul play opposto. Tuttavia, esattamente quando lo slovacco viene saltato, paghi dazio nello scontro diretto e questo devo dire che non mi piace”.

Paolo Di Canio ha poi concluso il suo intervento, soffermandosi su Kevin De Bruyne: