LIVE Napoli – Genoa, le formazioni ufficiali: la scelta su Neres e De Bruyne

di
Napoli - Genoa live

Segui qui il live di Napoli-Genoa: tutti gli aggiornamenti in diretta sul match.

Amici di Spazionapoli.it, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genoa. Qui potrete seguire in diretta tutti gli aggiornamenti del match che vede fronteggiarsi la squadra allenata da Conte e con quella di Vieira.

Il Napoli è chiamato al ritorno alla vittoria in Serie A dopo la sconfitta contro il Milan, in modo da mantenersi nel gruppetto di squadre in testa alla classifica alla sosta del campionato.

Napoli – Genoa, le formazioni ufficiali: out De Bruyne

Le formazioni ufficiali del match vedono la conferma di una voce che è circolata nelle ultimissime ore: Kevin De Bruyne partirà per la prima volta dalla panchina in una gara ufficiale da quando veste la maglia del Napoli. Per sostituirlo, Conte torna al “vecchio” 4-3-3 con Neres sulla sinistra.

Napoli – Genoa, le formazioni ufficiali: out De Bruyne- LAPRESSE- spazionapoli.it

In porta, seconda titolarità consecutiva per Milinkovic-Savic, con Meret solo in panchina. Come terzino sinistro, Olivera vince il ballottaggio con Spinazzola e Gutierrez. Di seguito l’11 completo:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

Di seguito, invece, le scelte ufficiali del Genoa, con Vieira che rinuncia al grande ex Ostigard:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Mercandalli, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira

