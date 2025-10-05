Conte in conferenza: “Il Napoli ha lo scudetto sul petto e dev’essere protagonista. Moduli? Vi dico la mia”, poi l’annuncio sugli infortuni

Al termine di Napoli-Genoa, finita con il risultato di 2-1, il tecnico degli azzurri ha analizzato il match. Ecco le sue dichiarazioni.

Una prestazione non del tutto convincente quella messa in campo del Napoli, come prontamente analizzato dal mister azzurro, ma che alla fine ha portato alla vittoria.

Infatti, dopo un secondo tempo di assoluto spessore, gli azzurri hanno ribaltato il risultato con Anguissa e una zampata del solito Hojlund. Una partita sofferta, ma il Napoli è di nuovo capolista a pari punti con la Roma.

Conte “Serve equilibrio, ma qui è difficile trovarlo”

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha analizzato la prestazione degli azzurri durante l’arco dei novanta minuti:

“Mi da fastidio quando si punta un singolo, serve equilibrio ma a Napoli è difficile da trovare. Ho visto voglia di non soccombere alle avversità e c’è tanta soddisfazione perché l’anno scorso il Genoa ci fece quasi perdere lo Scudetto. Nel secondo tempo c’è stata solo una squadra.”

Interrogato sulle condizioni degli infortunati:

“Politano ha avuto un affaticamento. Lobotka mi ha raccontato la dinamica. E’ scivolato in campo e ha sentito dolore nella zona dell’adduttore. Sarà da valutare. In Nazionale faranno visite, se saranno abili giocheranno, altrimenti torneranno a casa”

Infine, un passaggio sulla questione tattica: