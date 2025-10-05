Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Tifosi Napoli, maxi striscione di Curva A e Curva B: messaggio ad Inter e Milan? (FOTO)

di

Maxi striscione dei tifosi del Napoli all’esterno del Maradona: il messaggio è ad Inter e Milan.

Il Napoli scenderà in campo fra pochi minuti per affrontare il Genoa, in uno Stadio Diego Armando Maradona ancora una volta gremito. L’entusiasmo è alle stelle per una squadra rafforzatasi alla grande in quest’estate e che punta ad una stagione da protagonista in tutte le competizione.

Lo striscione di Curva A e Curva B (FOTO)

Prima dell’inizio del match, la tifoseria del Napoli ha però colto l’occasione per una nuova iniziativa. Curva A e Curva B hanno infatti esposto all’esterno dello stadio uno striscione enigmatico, ma che ha tutta l’aria di essere un nuovo attacco alle curve di Inter e Milan, coinvolte da torbidi casi giudiziari.

Lo striscione di Curva A e Curva B
Lo striscione di Curva A e Curva B (FOTO)- spazionapoli.it

Di seguito il messaggio sullo striscione:

“La condivisione di un abuso non mi rende tuo colluso. La nostra realtà non sarà mai un S.P.A! Cresciuti di una “gavetta”. viaggiando ancora di colletta: no al tifo di professione, che resti passione!”

Con tutta probabilità, dietro a questo striscione c’è un nuovo attacco alle curve milanesi. Si tratta del secondo in poco tempo dopo gli “Ultras no business” apparsi immediatamente dopo lo scoppiare del caso a Milano.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
