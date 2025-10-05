Tifosi Napoli, maxi striscione di Curva A e Curva B: messaggio ad Inter e Milan? (FOTO)

Maxi striscione dei tifosi del Napoli all’esterno del Maradona: il messaggio è ad Inter e Milan.
Il Napoli scenderà in campo fra pochi minuti per affrontare il Genoa, in uno Stadio Diego Armando Maradona ancora una volta gremito. L’entusiasmo è alle stelle per una squadra rafforzatasi alla grande in quest’estate e che punta ad una stagione da protagonista in tutte le competizione.
Lo striscione di Curva A e Curva B (FOTO)
Prima dell’inizio del match, la tifoseria del Napoli ha però colto l’occasione per una nuova iniziativa. Curva A e Curva B hanno infatti esposto all’esterno dello stadio uno striscione enigmatico, ma che ha tutta l’aria di essere un nuovo attacco alle curve di Inter e Milan, coinvolte da torbidi casi giudiziari.
Di seguito il messaggio sullo striscione:
“La condivisione di un abuso non mi rende tuo colluso. La nostra realtà non sarà mai un S.P.A! Cresciuti di una “gavetta”. viaggiando ancora di colletta: no al tifo di professione, che resti passione!”
Con tutta probabilità, dietro a questo striscione c’è un nuovo attacco alle curve milanesi. Si tratta del secondo in poco tempo dopo gli “Ultras no business” apparsi immediatamente dopo lo scoppiare del caso a Milano.