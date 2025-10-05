Sorpresa Napoli, Conte cambia tutto contro il Genoa: 4-3-3 e due big fuori!

Incredibile novità su Napoli-Genoa: Conte pronto al 4-3-3 e ad un’incredibile esclusione.
Il Napoli scenderà in campo per affrontare il Genoa nell’ultima gara prima della sosta. Gli azzurri puntanto a tornare alla vittoria in Serie A dopo la sconfitta contro il Milan, arrivando così nelle migliori condizioni alla pausa del campionato.
C’è ancora qualche dubbio relativo alla formazione, con un Conte diviso fra il turnover un un undici sostanzilamente confermato. Arriva novità molto interessanti in tal senso.
Conte cambia tutto: dentro Neres e fuori De Bruyne
Secondo Sky Sport, infatti, Conte starebbe seriamente pensando di passare al 4-3-3 per la gara contro il Genoa, inserendo David Neres dall’inizio. A farne le spese, sarebbe Kevin De Bruyne, che potrebbe così partire dalla panchina in una gara ufficiale per la prima volta da quando veste la maglia del Napoli.
Non è l’unica sorpresa dell’ultim’ora riguardo alla formazione azzurra: fra i pali, potrebbe infatti essere confermato Milinkovic-Savic dopo la gara da titolare contro lo Sporting in Champions, con Meret in panchina per la seconda volta consecutiva.
Si tratterebbe, quindi, della prima da titolare per Neres e della prima volta in cui Conte accantonerebbe il “nuovo” 4-1-4-1 di questa stagione per tornare al più rodato 4-3-3, con McTominay che rioccuperebbe il suo ruolo da mezzala. Confermata, in più, una scelta che circolava già nelle ore precedenti, cioè il ritorno fra i titolari di Olivera sulla sinistra con Spinazzola e Gutierrez in panchina. Questo l’11 completo:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres
Rivoluzione Napoli contro il Genoa: escluso De Bruyne!
Conte vuole quindi concedere un po’ di riposo al fuoriclasse belga prima di una sosta per le Nazionali che, verosimilmente, lo vedrà ancora molto impegnato. Tornerebbe, così, a giocarsi la carta del 4-3-3 e a schierare dall’inizio Neres, apparso sempre molto brillante nei suoi subentri in questa stagione.
S tratterebbe, probabilmente, solo di un accantonamento momentaneo dell’assetto dei Fab Four a favore di una scelta volta a preservare il fisico di De Bruyne, fin qui sempre titolare in stagione. Difificilmente, infatti, Conte farà a meno di una delle sue stelle del centrocampo nelle gare più difficili della stagione, pur mantenendo viva l’alternativa tattica che ha reso il Napoli campione nella scorsa stagione.
Sorprenderebbe, inoltre, anche la seconda titolarità consecutiva per Milinkovic-Savic dopo l’ottima prestazione in Champions contro lo Sporting: aria di cambio nelle gerarchie con Meret?