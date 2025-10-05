Home ->

Copertina Calcio Napoli

Sorpresa Napoli, Conte cambia tutto contro il Genoa: 4-3-3 e due big fuori!

di
Rivoluzione Conte

Incredibile novità su Napoli-Genoa: Conte pronto al 4-3-3 e ad un’incredibile esclusione.

Il Napoli scenderà in campo per affrontare il Genoa nell’ultima gara prima della sosta. Gli azzurri puntanto a tornare alla vittoria in Serie A dopo la sconfitta contro il Milan, arrivando così nelle migliori condizioni alla pausa del campionato.

C’è ancora qualche dubbio relativo alla formazione, con un Conte diviso fra il turnover un un undici sostanzilamente confermato. Arriva novità molto interessanti in tal senso.

Conte cambia tutto: dentro Neres e fuori De Bruyne

Secondo Sky Sport, infatti, Conte starebbe seriamente pensando di passare al 4-3-3 per la gara contro il Genoa, inserendo David Neres dall’inizio. A farne le spese, sarebbe Kevin De Bruyne, che potrebbe così partire dalla panchina in una gara ufficiale per la prima volta da quando veste la maglia del Napoli.

Neres titolare contro il Genoa
Conte cambia tutto: dentro Neres e fuori De Bruyne- LAPRESSE- spazionapoli.it

Non è l’unica sorpresa dell’ultim’ora riguardo alla formazione azzurra: fra i pali, potrebbe infatti essere confermato Milinkovic-Savic dopo la gara da titolare contro lo Sporting in Champions, con Meret in panchina per la seconda volta consecutiva.

Si tratterebbe, quindi, della prima da titolare per Neres e della prima volta in cui Conte accantonerebbe il “nuovo” 4-1-4-1 di questa stagione per tornare al più rodato 4-3-3, con McTominay che rioccuperebbe il suo ruolo da mezzala. Confermata, in più, una scelta che circolava già nelle ore precedenti, cioè il ritorno fra i titolari di Olivera sulla sinistra con Spinazzola e Gutierrez in panchina. Questo l’11 completo:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Rivoluzione Napoli contro il Genoa: escluso De Bruyne!

Conte vuole quindi concedere un po’ di riposo al fuoriclasse belga prima di una sosta per le Nazionali che, verosimilmente, lo vedrà ancora molto impegnato. Tornerebbe, così, a giocarsi la carta del 4-3-3 e a schierare dall’inizio Neres, apparso sempre molto brillante nei suoi subentri in questa stagione.

De Bruyne in panchina
Rivoluzione Napoli contro il Genoa: escluso De Bruyne!- LAPRESSE- spazionapoli.it

S tratterebbe, probabilmente, solo di un accantonamento momentaneo dell’assetto dei Fab Four a favore di una scelta volta a preservare il fisico di De Bruyne, fin qui sempre titolare in stagione. Difificilmente, infatti, Conte farà a meno di una delle sue stelle del centrocampo nelle gare più difficili della stagione, pur mantenendo viva l’alternativa tattica che ha reso il Napoli campione nella scorsa stagione.

Sorprenderebbe, inoltre, anche la seconda titolarità consecutiva per Milinkovic-Savic dopo l’ottima prestazione in Champions contro lo Sporting: aria di cambio nelle gerarchie con Meret?

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie