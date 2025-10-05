Oriali: “De Bruyne in panchina per scelta tecnica”, poi nessun dubbio su McTominay

Lele Oriali sprona Scott McTominay prima di Napoli-Genoa: che messaggio per il centrocampista scozzese.

Il Napoli è pronto a tornare in campo per una nuova giornata di Serie A. Dopo il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona, gli azzurri di mister Antonio Conte questo pomeriggio riprenderanno il discorso campionato sul rettangolo verde dello stadio Maradona. La compagine partenopea cerca il riscatto dopo lo scivolone a San Siro con il Milan. La compagine partenopea vuole dare continuità alla vittoria con lo Sporting e per farlo dovrà imporsi col Genoa di Patrick Vieira.

I rossoblù si proiettano alla sfida del Maradona reduci da una serie di risultati negativi. La formazione ligure, ancora a secco di successi in Serie A, ha raccolto a malapena un punto in questo avvio di stagione. L’unica vittoria è arrivata in Coppa Italia con l’Empoli. A pochi minuti dal calcio d’inizio, sono stati diversi i protagonisti di Napoli-Genoa che hanno parlato nel pre gara. Tra questi anche, Lele Oriali.

Oriali sprona McTominay: parole nette sul momento dello scozzese

Lele Oriali ha sfruttato la sua ultima intervista ai microfoni di Sky Sport per motivare principalmente Scott McTominay: “4-3-3 e turno di riposo a De Bruyne? Scelta tecnica, qualche partita fa sono rimasti fuori Lobotka e Anguissa. Capiterà ancora, a turno qualcuno dovrà essere sacrificato, visto i tanti impegni. Il 4-3-3 è un aspetto tattico, già memorizzato dalla squadra”.

Su McTominay, Lele Oriali ha utilizzato parole nette: “Deve giocare come sa, deve avere pazienza e non pensare di risolvere le partite da solo. È solo questione di tempo, poi ritroveremo il vero Scott”.