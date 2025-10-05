Home ->

Occhio Napoli, il rientro di Rrahmani è un rebus: Conte preoccupato

Il Napoli deve prestare attenzione sul rientro di Amir Rrahmani.

Prima di lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, dunque, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a battere quest’oggi il Genoa di Patrick Vieira. Gli azzurri, considerando anche Fiorentina-Roma e Juventus-Milan, hanno infatti l’occasione di poter tornare da soli in vetta alla classifica del campionato di Serie A .

Antonio Conte, però, cambierà qualcosa per questa gara contro il team ligure. Gli azzurri dovrebbero schierarsi con il 4-3-3 e, dunque, con l’inserimento di David Neres al posto di De Bruyne. In difesa, invece, sarà confermata la coppia Beukema-Juan Jesus. Anche perché Amir Rrahmani ancora non è disponibile. Proprio sul centrale kosovaro, nel frattempo, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Napoli, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Rrahmani

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere dello Sport’, infatti, i tempi di recupero dell’ex calciatore del Verona ancora non sono certi. Rrahmani sembrava recuperato col Pisa, vista la panchina iniziale, ma poi si è ripresentato qualche problema fisico.

Il difensore centrale, dunque, ha poi ripreso ad allenarsi a parte, allontanando così il suo rientro. Antonio Conte, ovviamente, attende con ansia il rientro di Amir Rrahmani. Quest’ultimo è di fatto uno dei pretoriani dell’allenatore del quarto scudetto della storia del Napoli.

