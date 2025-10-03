Rrahmani, l’assenza si fa sentire: spunta un dato folle sui gol subiti

Antonio Conte, aspetta con ansia il rientro del difensore kosovaro e un dato spiega perfettamente il motivo: spunta una percentuale sorprendente con lui in campo.

Il Napoli, dopo la sconfitta di Milano, torna subito a vincere e spegne i malumori. La vittoria contro i lusitani, è di fondamentale importanza per il percorso europeo degli azzurri, nella nuova Phase League.

La squadra campione d’Italia, ora, si prepara per l’ultima partita pre-sosta nazionali di Ottobre: domenica alle 18 contro il Genoa. I ragazzi guidati da Antonio Conte, vogliono subito tornare a vincere in campionato, magari subendo qualche gol in meno. Da segnalare, di fatti, un dato relativo proprio ai gol subiti: statistica da non credere.

Napoli, Rrahmani fulcro della difesa: il dato lo conferma

Infortunatosi nella scorsa sosta per le nazionali con il suo Kosovo, Amir Rrahmani ha, di fatti, saltato quest’inizio di stagione del Napoli (eccezione fatta per le prime due gare di Agosto).

Antonio Conte, inizialmente, è riuscito a soprassedere l’assenza del difensore, grazie all’inserimento di Sam Beukema al fianco di Alessandro Buongiorno. L’infortunio dell’italiano, però, ha complicato i piani dell’allenatore, che si è ritrovato con un reparto in emergenza e con troppi gol subiti all’attivo.

Lo scorso anno, il Napoli è riuscito nell’impresa del quarto Scudetto grazie, soprattutto, ad una difesa impenetrabile. Furono solo 27 i gol subiti, miglior difesa d’Europa, oggi, invece, sono già 5 i gol incassati in campionato, sintomo di un’emergenza in difesa.

L’edizione odierna di Tuttosport, riporta un dato molto interessante che certifica l’importanza di Amir Rrahmani nello scacchiere tattico di Conte:

“Amir Rrahmani ha dimostrato di essere il fulcro della difesa. Quando è stato in campo, in questa stagione (Sassuolo e Cagliari) gli azzurri non hanno subito gol, nelle gare successive ne ha incassati 8. Spunta un dettaglio relativo alla carriera di Rrahmani in azzurro: in sua assenza i gol aumentano del 142,42%“

Un dato che rende evidente la necessità di rivedere il centrale bi campione d’Italia in campo. Non sempre riconosciuto da tutti, ma il kosovaro è un leader silenzioso, nonché un elemento cruciale nella rosa partenopea e i numeri lo confermano.