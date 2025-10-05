Napoli – Genoa, Vieira cala il jolly: punta tutto su di lui

Per la sfida del suo Genoa contro il Napoli, di fatto, Vieira ha preso una decisione importante.

Dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Milan, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla gara di quest’oggi contro il Genoa di Patrick Vieira. I partenopei, ovviamente, faranno di tutto per ottenere i tre punti contro i liguri che, però, faranno di tutto per uscire indenne dalla sfida dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il Genoa ha un bisogno vitale di punti per staccarsi dall’ultimo posto della classifica del campionato di Serie A. Anche per questo motivo lo stesso Patrick Vieira ha preso una decisione molto importante .

Napoli-Genoa, ecco su chi punterà Vieira:

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, il tecnico francese ha deciso schiererà Thorsby. Da sottolineare che Vieira dovrà fare a meno anche di Stanciu che Cornet.

Il Napoli, dal canto suo, giocherà contro il Genoa contro il 4-3-3. Antonio Conte, di fatto, ha scelto di sostituire Kevin De Bruyne con l’inserimento di David Neres sulla corsia sinistra. Con questa scelta, dunque, Scott McTominay tornerà a fare la mezzala. Mentre a difesa, visti gli infortuni di Buongiorno e Rrahmani, il tecnico salentino confermerà la coppia vista contro lo Sporting, ovvero quella formata da Juan Jesus e Beukema.