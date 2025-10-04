Attento Napoli, Vieira carica il suo Genoa: Conte avvertito

Il Napoli sfiderà domenica con il Genoa, dal quale è arrivato un messaggio importante.

Dopo aver perso lo scontro diretto contro il Milan, di fatto, il Napoli ha fornito subito una risposta molto importante. Gli azzurri, infatti, hanno vinto per 2-1 la gara dello Stadio Diego Armando Maradona di Champions League contro i lusitani dello Sporting CP.

Archiviata questa gara con il team biancoverde, dunque, il Napoli è atteso da un’altra gara importante, ovvero quella di domenica prossima contro il Genoa. Proprio dalla gara ligure, tra l’altro, bisogna registrare un avviso per lo stesso Antonio Conte.

“Quella contro gli azzurri sarà una gara difficile, ma dovremo cercare di essere più compatti. Bisognerà pressare su ogni palla e avere più copertura. Non possiamo permetterci di fare errori, altrimenti il Napoli ci farà pagare tutto con la sua qualità. L’anno scorso abbiamo fornito una grande gara di personalità”.