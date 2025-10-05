Napoli-Genoa, la moviola di Marelli spazza via i dubbi: è accaduto al Maradona

Dopo il triplice fischio della sfida tra Napoli e Genoa, è intervenuto Luca Marelli ad analizzare la moviola della sfida andata in scena al Maradona.

Il Napoli vince in rimonta contro il Genoa, ma non senza difficoltà. Le reti di Anguissa e Hojlund hanno ribaltato il match, ma la squadra di Conte ha faticato e non poco soprattutto nella prima frazione di gioco. A rubare la scena, però, è stato anche un episodio che avrebbe potuto cambiare totalmente la sfida. Ecco la moviola del match direttamente da Luca Marelli.

L’analisi di Marelli

Intervenuto a DAZN, l’ex arbitro ha analizzato gli episodi arbitrali del match, soffermandosi soprattutto su uno di questi che riguarda un calciatore degli azzurri:

“Il Genoa voleva il secondo giallo per Neres, ammonito al 55′ per a trattenuta su Sabelli. Poco più tardi, i due vanno di nuovo a contrasto ma era giusto non ammonire di nuovo il brasiliano in quanto non c’era imprudenza e non era un’azione pericolosa”.

Insomma, finalmente si spengono le polemiche relative all’episodio che, per quanto falloso, non avrebbe mai potuto portare ad un’espulsione per l’esterno brasiliano. Un match sostanzialmente corretto, dai grandi toni agonistici ma che non ha registrato grossi episodi controversi.