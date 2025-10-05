Napoli – Genoa, Conte ritorna al passato: la scelta non lascia dubbi

Antonio Conte ha deciso di tornare al passato per la sfida di quest’oggi del suo Napoli contro il Genoa.
Il Napoli di Antonio Conte, dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting CP, deve assolutamente ritornare a vincere anche in campionato. I partenopei, visto il ko subito domenica scorsa a San Siro contro il Milan, guidano la classifica della nostra Serie A con la Roma e, per l’appunto, con la squadra guidata da Massimiliano Allegri.
La gara di quest’oggi dello Stadio Diego Armando Maradona, dunque, rappresenta un viatico già importante per questa prima parte della stagione del Napoli. Proprio per questo motivo, dunque, Antonio Conte ha scelto di tornare al passato per questa gara contro il Genoa di Patrick Vieira.
Napoli-Genoa, la decisione di Conte è netta
Come riportato dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Napoli contro i liguri tornerà a schierarsi con il 4-3-3. Questa scelta, però, porta De Bruyne in panchina, visto che Conte metterà David Neres sulla sinistra e riporterà McTominay a giocare come una mezzala classica.
Ci saranno dei cambiamenti anche in difesa. Giovanni Di Lorenzo, dopo aver scontato la squalifica in Champions League, tornerà dunque sulla corsia destra. Mentre su quella opposta ci sarà Mathias Olivera. In porta, invece, è confermato Milinkovic-Savic.