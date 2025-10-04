Conte e l’esclusione a sorpresa contro il Genoa: fuori uno dei migliori del Napoli

Antonio Conte sta meditando una sorprendente esclusione per la gara contro il Genoa: escluso uno dei migliori.

Il Napoli ha ritrovato la vittoria in Champions League contro lo Sporting, ma ora vuole riottenere i tre punti anche in campionato. La sconfitta contro il Milan di domenica scorsa è stata dolorosa, ma il cammino azzurro dovrà subito riprendere domani contro il Genoa. Antonio Conte sicuramente avrà tutta l’intenzione di arrivare alla sosta con un successo, che sarebbe utile a mantenere il club nel gruppetto di squadre in testa alla classifica in Serie A.

Napoli – Genoa, Spinazzola verso la panchina

Riguardo alla formazione che dovrebbe scendere in campo, non sembra esserci all’orizzonte la prospettiva del turnover. Dovrebbe scendere in campo quindi un undici non particolarmente sorprendente, se non per una scelta: è in vantaggio Olivera su Spinazzola e Gutierrez sulla fascia sinistra.

Conte concede dunque un turno di riposo ad uno dei migliori calciatori di questo inizio di stagione azzurro, risultato decisivo in occasione della vittoria contro il Pisa. La sua assenza contro il Milan per un piccolo problema fisico si era fatta sentire, ma il terzino era già tornato in campo nella gara contro lo Sporting nel ruolo inedito di terzino destro.

Partirà dalla panchina anche Miguel Gutierrez, che aveva giocato dall’inizio nelle ultime due gare. L’ex Girona ha effettuato delle buone prestazioni nelle sue prime due in azzurro, ma ora Conte ha deciso di dare un po’ di spazio anche ad Olivera, giocatore un po’ accantonato nell’ultimo periodo.