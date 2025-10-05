Napoli – Genoa, Conte regala un colpo di scena incredibile: è tutto deciso

Antonio Conte ha regalato un importante colpo di scena per la gara del suo Napoli contro il Genoa.
Dopo aver ottenuto una vittoria convincente contro lo Sporting CP in Champions League, dunque, il Napoli di Antonio Conte è atteso da una gara molto importante in campionato. I campioni d’Italia in carica, infatti, giocheranno quest’oggi contro il Genoa di Patrick Vieira, che l’anno scorso andò vicino a far perdere lo scudetto agli azzurri.
Proprio per evitare un altro passo falso contro i liguri, a maggio finì 2-2, Antonio Conte ha deciso di prendere una decisione davvero importante. A dispetto di quanto circolato in queste ultime, infatti, il Napoli continuerà a giocare con il 4-1-4-1.
Napoli, Conte ha preso una decisione importante per il Genoa
Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, il tecnico salentino farà giocare titolare ancora una volta Kevin De Bruyne. Quest’ultimo sembrava che dovesse far posto per David Neres, ma Antonio Conte punta ancora sulla formazione titolare di questo primissimo scorcio di stagione.
Rispetto alla gara di mercoledì scorso di Champions League contro lo Sporting CP, quindi, ci saranno solo due cambi e riguarderanno entrambi le corsie. Giovanni Di Lorenzo, dopo aver scontato la squalifica in Champions League, tornerà sulla destra. Mentre dall’altro lato del campo ci sarà Mathias Olivera.