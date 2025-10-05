Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Emergenza in difesa, Conte può finalmente esultare: la data del rientro

di
Conte sorride

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento sull’emergenza in difesa.

Il Napoli di Antonio Conte giocherà quest’oggi, esattamente alle ore 18.00, contro il Genoa di Patrick Vieira. Gli azzurri, di fatto, hanno ovviamente tutta l’intenzione di portare a casa i tre punti per continuare ad essere al comando della classifica del campionato di Serie A.

Tuttavia, in casa partenopea vige ancora l’emergenza in un settore ben particolare: la difesa. Antonio Conte contro il Genoa dovrà continuare a fare meno di giocatori chiave e decisivi come Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Proprio su uno di questi ultimi due, però., bisogna segnalare finalmente un ottimo aggiornamento.

Napoli, un difensore centrale sta per tornare: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Alessandro Buongiorno dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte dopo la sosta. Il centrale italiano, quindi, potrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa proprio contro la sua ex squadra: il Torino.

Buongiorno in campo
Napoli, un difensore centrale sta per tornare: le ultime (LaPresse) spazionapoli.it

Mentre per quanto riguarda il rientro di Amir Rrahmani bisogna aspettare ancora per conoscere la data del suo rientro. Il calciatore kosovaro, dopo la panchina con il Pisa, ha riportato qualche altro problema fisico che, di fatto, hanno allungato i suoi tempi di recupero.

William Scuotto

Ho conseguito la laurea triennale presso l’Universita Federico II in Economia Aziendale. Sono nel settore del giornalismo sportivo dal 2017. Il rapporto con Spazionapoli.it è iniziato da poco, maggio 2024, ma si può certamente dire che sia sbocciato un amore. Giornalista iscritto all'Ordine della Campania con tessera N.182067
Gestione cookie