Napoli – Genoa, che iniziativa dei tifosi a fine primo tempo: il gesto non è passato inosservato

Bellissima iniziativa della tifoseria del Napoli al termine del primo tempo del match.

Il Napoli è sotto contro il Genoa al termine del primo tempo. La prestazione degli azzurri sicuramente non è stata positiva, ma restano altri 45 minuti per provare ad aggiustare questo match.

La partita fra queste due squadre, come al solito, è molto attesa per i rapporti di amiciza che legano le due tifoserie. Il gemellaggio è terminato da qualche anno, ma resta sicuramente un rapporto di non ostilità. C’è un gesto avvenuto al termine del primo tempo che potrebbe però segnalare una nuova svolta nei rapporti fra le due tifoserie.

Le tifoserie di Napoli e Genoa cantano insieme: l’accaduto

Al termine del primo tempo di Napoli-Genoa, infatti, le due tifoserie hanno iniziato a cantare insieme. A far partire l’iniziativa, è stata la tifoseria genoana intonando un “Ciro vive con noi“, che è stato accolto con applausi dalla Curva A.

La tifoseria azzurra ha poi omaggiato quella avversaria intonando “Genoa, Genoa“, a cui la tifoseria fuori casa ha risposto a sua volta intonando “Napoli, Napoli“. Dopo un coro anti-Roma intonato insieme, le due tifoserie si sono applaudite a vicenda. Questo evento segnala, quindi, una svolta nel rapporto fra le due tifoserie: torna aria di gemellaggio fra Napoli e Genoa.