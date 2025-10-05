Home ->

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Roma: ha inizio il match!

di
Primo tempo

17’ – Napoli pericoloso! Buono spunto per D’Angelo, che serve Cimmaruta al limite, destro di poco sopra la traversa

8’ – Ci prova la Roma! Tiro in porta di Di Nunzio ma facile presa per Lattisi, che oggi sostituisce l’infortunato Pugliese.

6’ – Brutto fallo su Caucci di Marchetti, Rocco chiede il giallo ma l’arbitro chiede di calmare gli animi.

4′ – Spunto di Lo Scalzo che appoggio di tacco per Olivieri, tiro pericoloso ma nulla di fatto.

2′ – Subito ammonizione per Bah, punito per un fallo su Olivieri.

1′ – Ha inizio il match!

Le squadre stanno entrando in campo.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, settima giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Dario Rocco – reduci dall’ottimo pareggio in Youth League contro lo Sporting per 1-1 – cercano di recuperare terreno in campionato dopo aver collezionato 5 sconfitte consecutive, trend che ha relegato la squadra partenopea all’ultimo posto della classifica con soli 3 punti, quelli conquistati all’esordio in campionato contro il Cagliari. La Roma ha invece 10 punti all’attivo e cerca punti per avvicinarsi alle zone alte della classifica.

NAPOLI ROMA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-2-1): Lattisi; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Prisco, Cimmaruta, D’Angelo: Lo Scalzo, Borriello; Gorica.

Roma: Zeleny; Marchetti, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Arena, Nardin, Mirra, Lulli, Romano.

Dai nostri inviati allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti, Antonio, Stefano, Letizio

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
