Koulibaly può tornare in Serie A: spunta la rivelazione sull’ex Napoli

L’ex Napoli Koulibaly può tornare in Serie A: che rivelazione sul suo futuro.

Fra i tanti ex azzurri rimasti nel cuore dei tifosi del Napoli, ricopre indubbiamente un ruolo speciale Kalidou Koulibaly. Ben otto anni con la maglia azzurra per lui, in cui è divenuto uno dei migliori difensori al mondo, sfiorando anche lo Scudetto nel 2017/2018, forse la sua stagione migliore in carriera anche dal punto di vista del rendimento.

Dopo l’addio al Napoli del 2022, Koulibaly si è trasferito al Chelsea, squadra in cui ha militato solo un anno prima del trasferimento agli arabi dell’Al-Hilal. Il suo futuro potrebbe però nuovamente essere in Italia.

Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, su Koulibaly ci sarebbero stati già diversi sondaggi di squadre italiane, in vista della scadenza del suo contratto con l’Al-Hilal che avverrà nella prossima estate. In tanti pregustano un colpo a zero, ma il senegalese sta ancora trattando per rinnovare il suo contratto.

Di seguito quanto riportato:

“Koulibaly è in scadenza con l’Al-Hilal: si parla di una possibilità di un suo ritorno in Serie A a parametro zero. Alcuni club italiani hanno provato ad informarsi per lui, sarebbe una grande opportunità a zero. I club italiani che si sono informati hanno ricevuto una risposta abbastanza chiara: l’Al-Hilal vuole provare a rinnovare il suo contratto, non alle stesse cifre, ma comunque a cifre molto più alte rispetto a quelle che potrebbero offrire i club italiani. L’Al-Hilal insiste, vuole rinnovare e ne ha già iniziato a parlare. Per questo il discorso legato all’Italia resta difficile”