Intigro De Bruyne – Conte, è stato svelato tutto: la decisione era già presa

Il Napoli giocherà quest’oggi contro il Genoa, ma prima è stato svelato un retroscena su Conte e De Bruyne.

Il Napoli, grazie alla vittoria rimediata mercoledì scorso contro lo Sporting CP, ha allontanato subito quel vento di critiche che è iniziato ad aleggiare a Castel Volturno dopo il ko subito a San Siro contro il Milan. Tra le tante indiscrezioni che erano iniziate a girare una riguardava l’intrigo tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte.

Al belga, infatti, non era andata proprio giù la sostituzione col Milan e non l’ha neanche nascosto, vista la sua reazione al momento della sua sostituzione. De Bruyne (migliore in campo con Hojlund del match contro lo Sporting) e Conte hanno poi chiarito, ma tra i due bisogna sottolineare un importante retroscena svelato.

Napoli, retroscena svelato su Conte e De Bruyne: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, l’allenatore del Napoli voleva lasciare fuori De Bruyne già per la gara contro il Pisa (vinta poi con il risultato finale di 3-2) per poi trovare il 4-3-3. Tuttavia, di fatto, l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo contro il Manchester City di Pep Guardiola cambiò i piani di Antonio Conte.

Il cartellino rosso del capitano per il fallo su Hojlund da ultimo uomo, infatti, portò il tecnico salentino a sostituire Kevin De Bruyne dopo appena 26 minuti dal fischio iniziale. Ora, dunque, vedremo se il fuoriclasse belga rifiaterà o meno contro il Genoa. Secondo il ‘Corrierre dello Sport’, tra l’altro, l’ex City dovrebbe partire dalla panchina contro i liguri.