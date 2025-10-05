“Inter meglio del Napoli”, sentenza netta dell’ex Milan: il motivo sorprende tutti

L’ex Milan giudica l’Inter meglio del Napoli, ma a stupire tutti è il motivo di questa sua opinione.

La lotta Scudetto potrebbe ancora vedere protagoniste Inter e Napoli, come nello scorso anno. Fu un duello infinito quello che, alla fine, vide vincenti gli azzurri di Conte e chissà se non sarà anche quest’anno la sfida predominante per la vittoria del titolo. Di sicuro, entrambe le squadre proveranno a dire la loro, come già hanno dimostrato in questo inizio di campionato.

Nesta: “L’Inter sopporta meglio la pressione”

Anche Alessandro Nesta è stato stuzzicato sul confronto fra le due squadre nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex Milan ha pochi dubbi: l’Inter è una squadra più attrezzata del Napoli a causa di una struttura più adatta e abituata alla gestione del doppio impegno.

Di seguito le sue parole:

“Chi vedo più attrezzata? L’Inter ha una struttura per poter reggere il doppio impegno, il Napoli forse meno. Giocare campionato e coppe toglie energie da qualche parte. L’Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione”.

Nesta sottovaluta quindi la forza del mercato azzurro e vede la squadra nerazzurra più rodata nel gestire le tante partite stagionali. Sorprende la frase finale: il finale dello scorso campionato non ha raccontato di un’Inter così brava nel gestire la pressione dei tanti impegni.